Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Getunte Autos und Motorräder im Visier

Am Sonntag zog die Polizei mehrere Fahrzeuge in Giengen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Zwischen 12 und 16 Uhr hatte die Polizei eine Kontrollstelle in der Schwagestraße eingerichtet. Dort nahmen die Polizisten insgesamt 28 Autos und Motorräder genauer unter die Lupe. Bei insgesamt 10 kontrollierten Fahrzeugen waren aufgrund Veränderungen die Betriebserlaubnisse erloschen und drei Motorräder verfügten nicht mehr über ein ausreichendes Profil an den Reifen. Ein BMW wurde sichergestellt. Bei ihm besteht der Verdacht, dass er verkehrsunsicher sein könnte. Hier streiften die Hinterräder im Radkasten. Ein Nissan musste ebenfalls sichergestellt werden. Das Fahrzeug war zu tief gelegt und es ergaben sich Zweifel an der Zulässigkeit der Abgasanlage. Beide Autos werden nun von einem Sachverständigen untersucht.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

