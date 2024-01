Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbrecher steigen in Lagerhalle ein.

Lippe (ots)

In der Straße Im Erfkamp machten Einbrecher zwischen Donnerstag- und Montagnachmittag (25. - 29.01.2024) schwere Beute, als sie in die Lagerhalle einer Firma einstiegen. Über eine Tür drangen sie gewaltsam in die Halle ein und stahlen aus dieser Schweißgeräte und diverse Metallgegenstände in hohem Wert, der im Detail noch nicht beziffert werden kann. Es ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug nutzten. Wer Hinweise zu den Einbrechern oder verdächtigen Fahrzeugen geben kann, setzt sich bitte unter 05231 6090 telefonisch mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

