Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Schnellrestaurant.

Lippe (ots)

Unbekannte Einbrecher drangen am frühen Mittwochmorgen (31.01.2024) gegen 2.15 Uhr gewaltsam in ein Schnellrestaurant an der Detmolder Straße ein, indem sie eine Scheibe einschlugen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Ein Zeuge beobachtete die Einbrecher, sah wie sie zu Fuß über die Detmolder Straße in Richtung Innenstadt flüchteten und rief die Polizei. Er beschrieb die Täter wie folgt: männlich, ca. 20 Jahre alt, einer habe eine dünne Statur und war dunkel gekleidet, der andere habe eine stabile Statur und trug eine helle Jacke. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter 05231 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruch.

