Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Trickbetrug scheitert

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nach einem gescheiterten Trickdiebstahl am Montag (10.6.) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Nach aktuellem Ermittlungsstand klingelten zwei bislang noch unbekannte Täter gegen 11:30 Uhr in Handwerkerkleidung an einem Anwesen in der Binger Straße und kündigten eine Kontrolle der Wasserrohre an. Die Bewohnerin der Wohnung ließ die Kriminellen zunächst in ihre Wohnung. Hier versuchten die Unbekannten vergeblich, die Frau abzulenken. Die Seniorin wurde jedoch aufmerksam und schickte die Täter wieder aus der Wohnung, bevor diese etwas entwenden konnten. Die mutmaßlichen Trickdiebe flohen anschließend unerkannt.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Angesichts dieses Vorfalls warnt die Polizei erneut vor falschen Handwerkern und gibt folgende Ratschläge: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Handwerker sollten nur dann hereingelassen werden, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Zögern Sie nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell feststellen, ob es sich um Kriminelle handelt.

