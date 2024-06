Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Volle Rucksäcke - Keine Zahlung

Polizei nimmt Tatverdächte fest

Darmstadt (ots)

Eine Streife des 3. Polizeireviers hat am Montag (10.6.) zwei Tatverdächtige nach einem Diebstahl festgenommen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei gegen 22.30 Uhr, nachdem er an einem Selbstbedienungsladen in der Frankfurter Straße zwei verdächtige Personen dabei beobachten konnte, wie sie sich Ware aus der Auslage nahm und diese in ihren Rucksäcken verstauten. Anschließend gingen sie aus dem Laden, ohne die Lebensmittel zu zahlen.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte zwei Tatverdächtige noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 44 und 52 Jahren. Die Beamten sicherten das Diebesgut im Wert von über 300 Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die beiden Männer, die sich nun wegen ihrer Tat einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls stellen müssen.

