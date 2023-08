Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Mehrere Unfälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn

Aquaplaning beschäftigen die Autobahnpolizei Montabaur

Bendorf / Weitersburg / Deesen (ots)

Am 01.08.2023 kam es im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Montabaur, in der Zeit von 06.20 Uhr bis 19.10 Uhr, auf der BAB 48 und BAB 3 zu insgesamt 5 Verkehrsunfällen. Hierbei wurden zwei Personen schwer sowie eine weitere Person leicht verletzt. Unfallursächlich dürfte bei allen Verkehrsunfällen nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn bzw. infolge Aquaplanings gewesen sein.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich gegen 06.20 Uhr auf der BAB 48 zwischen der AS Höhr-Grenzhausen und der AS Bendorf in Fahrtrichtung Trier. Hier kam der 35-jährige Fahrer eines PKW Audi auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke. An dieser und dem noch fahrbereiten PKW entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Nicht anders erging es dem 39-jährigen Fahrer eines Mercedes-Sprinters. Dieser kam im Zufahrtsbereich der AS Bendorf, BAB 48, in Fahrtrichtung B 42, Vallendar, ebenfalls auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und touchierte den entgegenkommenden PKW VW eines 59-jährigen. Dieser kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zum Stehen, während der "Sprinter-Fahrer" sein Fahrzeug auf der B42 zum Stillstand bringen konnte. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich dann gegen 14.30 Uhr auf der BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt/Main, zwischen der AS Dierdorf und der AS Ransbach-Baumbach. Zur Unfallzeit befuhr der 37-jährige Fahrer eines PKW Mercedes den linken der drei vorhandenen Fahrstreifen. Auch er geriet, auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die linksseitige Schutzplanke. Von dieser abgewiesen, schleuderte das Fahrzeug über alle drei Fahrstreifen nach rechts, kollidierte mit der dort befindlichen Schutzplanke, bevor der PKW schließlich, entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Durch die Kollisionen mit der Schutzplanke verteilten sich Fahrzeugteile über alle drei Fahrstreifen, wodurch auch der nachfolgenden PKW BMW eines 66-jährigen beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden von schätzungswies ca. 12.000 Euro.

Gegen 17.00 Uhr kam es dann erneut auf der BAB 48, zwischen der AS Höhr-Grenzhausen und der AS Bendorf, in Fahrtrichtung Trier zu einem Verkehrsunfall. Hier kam der 35-jährige Fahrer eines PKW Ford, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei Aquaplaning ins Schleudern und prallte in die rechtseitige Schutzplanke. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 13.000 Euro.

Gegen 19.10 Uhr kam es dann auf der BAB 3 noch zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, Fahrtrichtung Frankfurt/Main. Hierbei wurden zwei Personen schwer und eine weitere Person leicht verletzt. Diesbezüglich wird auf die bereits erfolgte Pressemitteilung vom 01.08.2023 verwiesen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell