Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Wochenendbericht 28.07.2023 - 30.07.2023 Polizeiautobahnstation Montabaur

Heiligenroth (ots)

An o.g. Wochenende herrschte starkes Verkehrsaufkommen aufgrund von Fernreiseverkehr. Dahingehend wurden entsprechende Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt kam es zu folgenden nennenswerten Ereignissen:

Verkehrsunfälle:

Insgesamt ereigneten sich über das Wochenende sieben Verkehrsunfälle in hiesigem Dienstgebiet, wobei überwiegend nur Sachschaden entstand. Bei einem der Verkehrsunfälle wurden die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Hierbei kam ein Pkw am 28.07.2023 gegen 15:30 Uhr auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main Höhe Anschlussstelle Dierdorf bei Regennässe von der Fahrbahn ab und kollidierte mehrfach mit der Mittelschutzplanke. Der Pkw kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der linke Fahrstreifen musste aufgrund dessen kurzzeitig gesperrt werden. Die Fahrzeuginsassen wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Mehrere Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis:

Im Zeitraum 28.07.2023 14:20 Uhr bis 29.07.2023 00:07 Uhr konnten im Rahmen von anlassab- und anlassunabhängigen Verkehrskontrollen in hiesigem Dienstgebiet insgesamt drei Fahrzeugführer festgestellt werden, die ihr Fahrzeug ohne den Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis führten. Bei zwei Fahrzeugführern waren entsprechende Fahrerlaubnissperren vorhanden. Einer der beiden Fahrzeugführer beging zudem zuvor mehrere Verkehrsstraftaten, indem er mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer ausbremste, schnitt und rechts überholte. Es kam somit zu Verkehrsgefährdungen und gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr.

Ein weiterer Fahrzeugführer war lediglich im Besitz einer türkischen Fahrerlaubnis obwohl er bereits seit mehreren Jahren einen Wohnsitz im Inland begründete. Aufgrund dessen hätte er seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt.

Fund von Betäubungsmitteln:

Am 28.07.2023 konnte gegen 12:20 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Diez auf der BAB 3 Fahrtrichtung Frankfurt am Main ein Pkw mit slowakischer Zulassung nach mehreren vorangegangenen Verkehrsverstößen festgestellt werden. Der Pkw sollte an der nächstgelegenen Anschlussstelle Limburg Nord einer anlassabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als das Fahrzeug anhielt, tauschten plötzlich Beifahrer und Fahrer die Plätze. Der Beifahrer flüchtete fußläufig mit einem weißen Gegenstand in den angrenzenden Wald. Der Pkw, nunmehr mit einer Person besetzt, setzte seine Fahrt fort und flüchtete weiter in Richtung Frankfurt am Main. Die fußläufig flüchtende Person, konnte auf der eggenüberliegenden Waldseite in einem Industriegebiet gestellt und festgenommen werden. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den weißen Gegenstand führte er bei Antreffen nicht mit sich. Bei der Absuche des Fluchtweges konnte dieser dann aufgefunden werden. Es handelte sich hierbei um eine nicht geringe Menge Metamfetamin. Das Betäubungsmittel wurde aufgefunden und sichergestellt. Nach dem Pkw mit slowakischer Zulassung wird weiter gefahndet. Der festgenommene Beschuldigte wurde in der Folge einem Haftrichter vorgeführt.

Ladungsdiebstahl

In der Nacht vom 28.07.2023 auf den 29.07.2023 wurden durch unbekannte Täterschaft mehrere Auflieger von abgeparkten Sattelzügen angegangen. Bei sechs Aufliegern wurde die Plane seitlich aufgeschnitten um ins Innere sehen zu können. Ladung wurde hierbei nicht entwendet. An einem der Auflieger wurden die hinteren Türen geöffnet und Ladungsgegenstände entwendet. Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell