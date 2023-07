Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtragsmeldung zu: Verkehrsunfall zwischen zwei LKW

Koblenz (ots)

Am 25.07.2023 kam es gegen 04:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Neustadt/Wied und Neuwied. Ein Sattelzug blieb dort aufgrund eines technischen Defekts am Standstreifen stehen. Ein anderer Sattelzug erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem Sattelanhänger des Pannenfahrzeugs. Durch den Unfall wurde ein Teil der Ladung auf die Fahrbahn geschleudert. Hierdurch kam es zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen in der Fahrtrichtung Frankfurt. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Unfallstelle ist seit 09:20 Uhr geräumt. Der Verkehrsfluss normalisiert sich gerade. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell