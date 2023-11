Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher konnten flüchten

Gera (ots)

Gera: Das sich offenbar zwei Personen gewaltsam Zutritt zu einem Getränkehandel an der Sommerleithe in Gera verschaffen wollten, meldeten heute Nacht (07.11.2023), gegen 03:30 Uhr Zeugen per Notruf der Polizei. Unverzüglich rückten die Polizeistreifen zum Tatort aus. Tatsächlich konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den Täter nicht. Allerdings konnten diese vor Eintreffen der Beamten in Richtung Platanenstraße flüchten. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, führten nicht zur Ergreifung der Einbrecher. Die Kripo in Gera ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0290091/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK)

