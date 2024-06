Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d. Fils - Bei Unfall leicht verletzt

Am Montag verursachte eine 29-Jährige bei Ebersbach a.d. Fils einen Auffahrunfall.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr in der Landhausstraße. Zwei Fahrzeuge waren in Richtung der Einmündung Dickneweg unterwegs. Beide Fahrenden bogen nach rechts in den Dickneweg ab. Eine 56-Jährige musste mit ihrem VW unmittelbar nach dem Abbiegen verkehrsbedingt halten. Das bemerkte die nachfolgende 29-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai in das Heck des VW. Die Fahrerin im VW, sowie ein zehnjähriges Kind erlitten dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten die Leichtverletzten vor Ort. Das Kind wurde durch die Mutter abgeholt und auch die 56-Jährige konnte selbst nach Hause. Die Autos waren noch fahrbereit. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen wird auf jeweils 500 Euro geschätzt.

