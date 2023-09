POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und dem Polizeipräsidium Bielefeld zu einer schweren Brandstiftung in Bad Oeynhausen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brake - In der Nacht von Donnerstag, 14.09.2023, auf Freitag raubte ein 16 bis 20 Jahre alter Täter Bargeld und E-Zigaretten von einer Tankstelle an der Herforder Straße, in Höhe Braker Straße. Der Unbekannte wird mit einer Täterbeschreibung gesucht. Gegen Mitternacht betrat der unbekannte Räuber den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte den Verkäufer mit einem Messer. Er ...

