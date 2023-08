Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (362/2023) Auf regennasser A 7 Kontrolle verloren - Skoda prallt gegen Sattelzug, rund eine Stunde Vollsperrung bei Hann. Münden

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den AS Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg Dienstag, 1. August 2023, gegen 07.00 Uhr

HANN: MÜNDEN (jk) - Nach einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen war die A 7 in Fahrtrichtung Kassel am Dienstagmorgen (01.08.23) ab der AS Hann. Münden-Hedemünden (Landkreis Göttingen) für gut eine Stunde voll gesperrt. Ein in das Geschehen verwickelter 57 Jahre alter PKW-Fahrer wurde vorsorglich ins Klinikum Hann. Münden transportiert. Nach bislang vorliegenden Informationen hatte der auf dem linken Überholfahrstreifen fahrende Skodafahrer aus Schleswig-Holstein aus bislang noch ungeklärter Ursache auf der regennassen Fahrbahn plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der PKW schleuderte nach rechts und prallte gegen einen auf dem Hauptfahrstreifenden fahrenden Sattelzug.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Beseitigung des entstandenen Trümmerfeldes musste die Autobahn vorübergehend voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

