Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (359/2023) Dachstuhlbrand in Dahlheim - Ursache noch unklar

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Dahlheim, Witzenhäuser Straße Freitag, 28. Juli 2023, gegen 19.05 Uhr

DAHLHEIM (jk) - Bei einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus im Staufenberger Ortsteil Dahlheim (Landkreis Göttingen) ist Freitagabend (28.07.23) gegen 19.05 Uhr Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Staufenberg war mit knapp 70 Kameraden im Löscheinsatz. Das brandbetroffene Haus ist vermutlich zurzeit nicht bewohnbar. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell