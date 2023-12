Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Alleinunfall - 24-Jähriger kollidiert mit Baum

Recklinghausen (ots)

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Bottrop kam am Samstagmorgen (ca. 05:30 Uhr) auf der Devensstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand - dabei verletzte er sich leicht. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer saß. Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Dem Mann wurden Blutproben entnommen. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell