Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mehrere Platzverweise und eine Anzeige nach Streitigkeiten

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend (09.12.) gegen 20.10 Uhr erhielten Polizeibeamte den Hinweis auf eine größere Personengruppe auf der Horster Straße. Die Beamten waren zu diesem Zeitpunkt im Rahmen des Präsenzdienstes am ZOB eingesetzt. An der Horster Straße wurde ein 17-jähriger Bottroper festgestellt, der leichte Verletzungen im Gesicht aufwies. Befragungen vor Ort ergaben den Hinweis auf einen jungen Mann als möglichen Täter, der sich daraufhin vom Tatort entfernte. Da sich zu diesem Zeitpunkt noch zwei größere Personengruppen an der Örtlichkeit befanden und sich gegenseitig provozierten und anschrien, wurde die Verfolgung des Tatverdächtigen abgebrochen und die streitenden Parteien getrennt. Kurze Zeit später kehrte der Tatverdächtige zurück zum Tatort. Bei ihm handelt es sich um einen 20-jährigen Bottroper. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes wurden vier Platzverweise ausgesprochen und eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

