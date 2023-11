Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tankstelle und Fassade beschmiert

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter beschmierten am 18.11.2023 im Zeitraum von 21:30 - 21:40 Uhr in der Münsaer Straße die Tür einer Tankstelle und eine Fassade in der Kastanienstraße mit Graffiti. Mit grauem Edding und schwarzer Sprühfarbe wurden unleserliche Zeichen in der Größe 250 cm x 100 cm und 110 cm x 45 cm angebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zügen. Bezugsnummer: 0302961/2023 (JW).

