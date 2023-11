Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Ein unbekannter Täter beschädigte die Reifen eines am Kirchplatz in Triebes abgestellten PKW in der Nacht von Sonntag auf Montag (19.-20.11.2023). Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Greiz (03661 6210) zu melden. Bezugsnummer: 0303341/2023. (PZ)

