Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230210-2-pdnms Öffentlichkeitsfahndung in Sachen Raub Rendsburg vom 20.12.2022

Rendsburg (ots)

In Sachen Raub auf eine Spielhalle am 20.12.2022 in der Königsstraße in Rendsburg ( Pressemitteilung 221220-3- Raub auf Spielhalle ) liegen mittlerweile Bilder von den beiden Tätern vor ( Sachverhalt siehe angehängte Pressemitteilung ).

Die aktuelle Beschreibung der beiden Täter ( weicht ab von der Beschreibung der Pressemitteilung vom 20.12.2022 ) :

Tätereschreibung Bild 1:

- Ca. 180cm - 185cm groß - Schwarze Skimaske - Schwarze Kapuze - Helle Jacke der Marke Gaastra St. Tropez auf der Rückseite eine "9" - Dunkle Jeans mit einer Beschädigung am rechten Knie

Täterbeschreibung Bild 2:

- Ca. 160cm bis 170cm groß - Ca. 20 Jahre - Dunkelgrüne Strickmaske - Rote Kapuze - Schwarze Steppjacke - Graue Jogginghose - Schwarze Nike- Sportschuhe

Von den Tätern wurde ein schwarzer Nike Rucksack mitgeführt.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht weiterhin nach Zeugen. Wer kann Angaben zu den beiden Tätern auf den Bildern machen?

Die Bilder können über die Pressestelle der PD Neumünster angefordert werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder an den Polizeiruf 110.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell