Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zwei PKW-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Montabaur (ots)

Am 20.07.2024 wurden in der Straße Allmannshausen in Montabaur Verkehrskontrollen durchgeführt. Um 21:30 Uhr wurde ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Hessen kontrolliert. Dieser stand mit 0,82 Promille unter Alkoholeinfluss und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und den Betroffenen erwarten nun ein Fahrverbot und Bußgeld. Um 23:00 Uhr wurde an gleicher Stelle ein weiterer PKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 35-jährige Westerwälder unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabisprodukte und Amphetamin. Bei dem Beschuldigten wurden zudem auch noch geringe Mengen an chemischen Drogen aufgefunden und sichergestellt. Anschließend wurde dem Fahrer zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Es wurden ein Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell