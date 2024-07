Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit Suchmaßnahmen der Feuerwehr

Schweighausen (ots)

Am Freitag, 19.07.2024, ereignete sich auf der K8 zwischen Schweighausen und Becheln ein Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer verlor nach einer Linkskurve die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Fahrzeug, überfuhr ein Hinweisschild und stieß anschließend gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich stark beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Da zunächst nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, dass der Verursacher sich im angrenzenden Waldgebiet in hilfloser Lage befand, wurden für weitere, koordinierte Suchmaßahmen die Freiwilligen Feuerwehren Schweighausen und Bad Ems sowie die Rettungshundestaffel verständigt. Eine mehrstündige Suche verblieb jedoch Ergebnislos. Das verunfallte Fahrzeug wurde sichergestellt und durch einen Abschleppdienst geborgen. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Ems erbeten.

