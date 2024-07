POL-PDMT: Korrektur - Mehrere Verkehrsunfälle im Oberwesterwald

Ewighausen (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 11:45 Uhr, kam es auf der L303, zwischen den Ortschaften Helferskirchen und Ewighausen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der Unfallverursacher befuhr die L303 aus Richtung Helferskirchen kommend in Richtung Ewighausen und überholte in einer Linkskurve einen Lkw obwohl er die Gegenrichtung nicht einsehen konnte. Der entgegenkommende Geschädigte und der Lkw-Fahrer versuchten ...

mehr