Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht -ZEUGEN GESUCHT-

Ewighausen (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 11:45 Uhr, kam es auf der L303, zwischen den Ortschaften Helferskirchen und Ewighausen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der Unfallverursacher befuhr die L303 aus Richtung Helferskirchen kommend in Richtung Ewighausen und überholte in einer Linkskurve einen Lkw obwohl er die Gegenrichtung nicht einsehen konnte. Der entgegenkommende Geschädigte und der Lkw-Fahrer versuchten noch nach rechts auszuweichen. Dennoch kam es zur Kollision der beiden Außenspiegel, der begegneten Personenkraftwagen. Weiterhin kam es noch zu einer rechtsseitigen Berührung zwischen dem Lkw und dem Unfallverursacher. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin in Fahrtrichtung Ewighausen. Nach Angaben von Zeugen soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit Westerwälder Kennzeichen handeln. Dieser müsste einen beschädigten, linken Außenspiegel haben und ggf. auch eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite. Zeugen die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell