Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Arnshöfen - Nachtragsmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B8

Arnshöfen (ots)

Am Vormittag des 18.07.2024 kam es auf der B8 in der Gemarkung Arnshöfen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, dürfte ein 33-jährige Motorradfahrer beim Überholvorgang einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben und kollidierte frontal mit diesem. Der Motoradfahrer verstarb an der Unfallörtlichkeit. Die 28-jährige Fahrerin des Pkw und der im Pkw befindliche Säugling blieben unverletzt. Die B8 wurde für mehrere Std vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell