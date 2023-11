LPI-J: Unter Alkohol geradelt

Jena (ots) - Wie ein 64-Jähriger am Donnerstagnachmittag feststellen musste, wurde sein Kleinkraftrad in seiner Abwesenheit beschädigt. Dieses stand ursprünglich hinter einem Poller, der durch einen unbekannten Täter jedoch umgefahren wurde. Folglich war das Kleinkraftrad umgekippt und erhielt hierdurch einen Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

