Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperverletzungsdelikte

Montabaur (ots)

Am 21.07.2024 um 00:10 Uhr wurde die Polizei über eine größere Schlägerei in der Alleestraße in Montabaur in Kenntnis gesetzt. Beteiligt seien ca. sieben bis zehn Personen gewesen. Vor Ort konnten die immer noch Streitenden durch drei Streifenwagenbesatzungen voneinander getrennt werden. Alle Anwesenden standen dabei teils erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch nicht geklärt, dürften aber unter anderem auch in der erheblichen Alkoholisierung zu finden sein. Letztlich konnte ermittelt werden, dass sich zwei erwachsene Männer geprügelt hatten. Dabei erlitt ein 49-jähriger Mann durch einen Faustschlag einen offenen Nasenbeinbruch und sein 30-jähriger männlicher Kontrahent erlitt durch das Fallen in Glasscherben Schnittverletzungen. Beide wiesen Atemalkoholkonzentrationen von 1,91 und 2,13 Promille auf. Neben der Polizei war noch das DRK mit zwei Rettungswagen im Einsatz und einer der Beteiligten wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

