POL-OL: ++Auffahrunfall auf der A 28 mit drei leichtverletzten Personen++

Oldenburg (ots) - ++Tankbetrüger ohne Fahrerlaubnis++ Am Freitag gegen 12.50 Uhr beobachtete ein Polizeibeamter in seiner Freizeit, wie ein 47-jähriger Mann mehrere Kanister mit Kraftstoff an einer Tankstelle in der Nadorster Straße in Oldenburg befüllte. Anschließend fuhr der Mann mit seinem grauen VW Touran los, ohne den Kraftstoff zu bezahlen. Der Polizeibeamte folgte dem Touran und alarmierte seine Kollegen. Auf ...

