POL-OL: ++Tankbetrüger ohne Fahrerlaubnis++

Oldenburg (ots)

++Tankbetrüger ohne Fahrerlaubnis++ Am Freitag gegen 12.50 Uhr beobachtete ein Polizeibeamter in seiner Freizeit, wie ein 47-jähriger Mann mehrere Kanister mit Kraftstoff an einer Tankstelle in der Nadorster Straße in Oldenburg befüllte. Anschließend fuhr der Mann mit seinem grauen VW Touran los, ohne den Kraftstoff zu bezahlen. Der Polizeibeamte folgte dem Touran und alarmierte seine Kollegen. Auf der A28 in Fahrtrichtung Leer bemerkte der Täter den Polizeibeamten und führte mehrere verkehrsgefährdende Handlungen, wie starkes Abbremsen und abrupte Fahrstreifenwechsel, durch. Dadurch mussten mehrere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen um Verkehrsunfälle zu verhindern. Auf dem Rastplatz Halfstäder Bäke stellte der Mann dann seinen PKW ab und flüchtete zu Fuß über ein Feld. Dort gelang es dann Polizeibeamten ihn zu stellen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis ist. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Betruges, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrererlaubnis eingeleitet. Zeugen, insbesondere von den Straßenverkehrsgefährdungen auf der Autobahn, werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/7904115 zu melden.

