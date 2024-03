Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Mehrere PKW zerkratzt++Gartenlaube aufgebrochen++Tuningkontrollen am sog. "Carfreitag"++

Oldenburg (ots)

++Mehrere PKW zerkratzt++ Am Karfreitag gegen die Mittagszeit meldet eine Verkehrsteilnehmerin, dass ihr PKW und weitere abgestellte PKW in der Wilhelm-Raabe-Str. in Oldenburg -Eversten, zerkratzt wurden. Die Beamten stellten vor Ort fünf weitere PKW feste, bei denen der Lack der rechten Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Hinweise auf die Täterschaft konnten bisher nicht erlangt werden. Es werden Zeugen oder Geschädigte gebeten, sich mit der Polizei unter 0441-790 4115 in Verbindung zu setzen.

++Gartenlaube aufgebrochen++ In der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag wurde in der Kleingartenanlage Eversten-Bloherfelde durch unbekannte Täter, eine Gartenlaube aufgebrochen. Dabei hat die Täterschaft sich gewaltsam Zutritt zur Parzelle verschafft und das Gartentor beschädigt. Außerdem wurde ein Gewächshaus und eine Gartenhütte die zur Gartenlaube gehört im Bereich der Eingänge beschädigt und aufgebrochen. Diebesgut wurde nach ersten Feststellungen nicht erlangt.

++Tuningkontrollen am sog. "Carfreitag"++ Alljährlich wird durch Liebhaber der Tuning- und Poserszene der Karfreitag zum sog. "Carfreitag" gemacht. Hochwertige und auch teilweise aufwendig umgebaute PKW treffen sich an verschiedenen Szenetreffpunkten und fahren ihre Fahrzeuge zur Schau. Aus diesem Anlass führten speziell geschulte Beamte der Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland zielgerichtet Verkehrskontrollen im Bereich "Tuning" und "Posing" durch, um ggf. gefährdendes Verhalten oder manipulierte PKW im Straßenverkehr festzustellen und ggf. Verstöße zu ahnden. Erfreulicherweise war an diesem "Carfreitag" kein erhöhtes Posing- oder Tuningaufkommen festzustellen. Die insgesamt 30 kontrollierten Kfz wiesen keine bis lediglich marginale Mängel auf. Auch Bürgerbeschwerden waren am "Carfreitag" nicht zu verzeichnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell