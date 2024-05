Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Siegebrede/Polizei intensiviert die Suche nach vermisstem Senior

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung:

Nachdem bereits in der vergangenen Nacht intensiv nach dem vermissten Ascheberger gesucht wurde, hat die Polizei nun ihre Suche intensiviert. Zur Zeit wird vor Ort das Umfeld des Seniors abgesucht. Ein Hubschrauber war in den frühen Morgenstunden im Einsatz. Unter dem folgenden Link finden sie ein Foto des vermissten Seniors: https://polizei.nrw/fahndung/134579 Hinweise bitte an die Polizei Coesfeld, Tel. 02541/140 oder über die Notrufnummer 110.

Ursprungsmeldung: Ascheberg, Siegebrede, Vermisster 77- Jähriger 03.05.2024, 04:43 Uhr

Coesfeld Ein 77-jähriger Ascheberger wird vermisst. Seit dem 02.05.2024, ca. 11:30 Uhr, ist der 77-jährige von seiner Wohnanschrift in Ascheberg- Herbern in unbekannte Richtung abgängig und bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht zurückgekehrt. Der Vermisste ist auf einen elektrischen Krankenfahrstuhl angewiesen und ohne diesen nur wenig mobil. Er leidet an Demenz und ist nur eingeschränkt orientiert. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Vermisste öffentliche Verkehrsmittel nutzt.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - 77 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - 80-90 kg, normale Statur - Graue Haare - Trägt rote Hausschuhe - Fährt vermutlich mit einem grauen Krankenfahrstuhl - Führt vermutlich einen auffälligen weißen Wäschekorb mit sich

Bislang führten alle eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei nicht zum Auffinden der Person. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in hilfloser Lage, möglicherweise auch im Bereich wenig genutzter Nebenwege oder fernab jeglicher Bebauung, befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder an die Polizei Coesfeld unter 02541- 140.

