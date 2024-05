Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Coesfelder Straße/Audi Cabrio flüchtet von Unfallstelle

Coesfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag (2.5.) auf der Coesfelder Straße in Holtwick ist ein schwarzes Audi A3 Cabrio geflüchtet. Gegen 13.20 Uhr befuhr ein 51-jähriger Rosendahler mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine die Coesfelder Straße in Richtung Coesfeld. Er beabsichtigte nach links in die Straße Am Holtkebach abzubiegen. Hierzu musste er sein Fahrzeug anhalten. Er konnte ein Ruckeln wahrnehmen. Als er aus seinem Auto ausstieg, sah er hinter seinem Fahrzeug ein beschädigtes Audi A3 Cabrio. Der Fahrer habe direkt in gebrochenem Deutsch gesagt, dass er keine Polizei wolle. Während der Rosendahler die Polizei verständigte flüchtete der Fahrer des Cabrio mit seinem Auto in Richtung Osterwick von der Unfallstelle. Konkrete Angaben zum Cabrio konnten nicht gemacht werden. Möglicherweise befanden sich am Auto Kennzeichen mit der Kreiskennung BOR. Das Auto wies im Bereich der Motorhaube erhebliche Beschädigungen auf. Personenbeschreibung: männlich, ca. 20 Jahre alt, dunkle Haare, leichter Dreitagebart, weißes langärmliges Oberteil, dunkle Jeans. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

