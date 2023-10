POL-ERB: Oberzent-Hetzbach: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Alsbach-Hähnlein (ots) - In einem Einfamilienhaus in der Georg-Fröba-Straße attackierte ein 36 Jahre alter Mann am frühen Freitagmorgen (13.10.) seinen 85 Jahre alten Großvater. Ersten Ermittlungen zufolge verletzte der 36-Jährige gegen 3.30 Uhr den Senioren mit einem Messer. Er wurde ärztlich versorgt und in ...

mehr