POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Betrunkener Radfahrer verunfallt

Coesfeld (ots) - Dreiste Trickdiebe haben am Donnerstag (2.5.) in Nordkirchen mehrere Geldkassetten gestohlen. Um kurz nach 17 Uhr betraten zwei Männer ein Geschäft an der Nordkirchener Straße. Einer der beiden verwickelte den Geschäftsinhaber in ein Gespräch. Der zweite schlich sich in die im Obergeschoss befindliche Wohnung. Dort stahl er mehrere Geldkassetten mit Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. ...

mehr