Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Nordkirchener Straße/Diebe stehlen Geld

Coesfeld (ots)

Dreiste Trickdiebe haben am Donnerstag (2.5.) in Nordkirchen mehrere Geldkassetten gestohlen.

Um kurz nach 17 Uhr betraten zwei Männer ein Geschäft an der Nordkirchener Straße. Einer der beiden verwickelte den Geschäftsinhaber in ein Gespräch. Der zweite schlich sich in die im Obergeschoss befindliche Wohnung. Dort stahl er mehrere Geldkassetten mit Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Unmittelbar nachdem der Unbekannte nach dem Gespräch das Geschäft verlassen hatte, stellte der Geschädigte in seiner im Obergeschoss befindlichen Wohnung geöffnete Türen und den Diebstahl fest. Beim Betreten des Geschäftes hatte der Unbekannte den Geschädigten direkt angesprochen und in ein Gespräch verwickelt, so dass nicht aufgefallen war, dass der zweite unbekannte Mann die Geschäftsräumlichkeiten verlassen hatte.

Personenbeschreibung:

1.) männlich, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, schwarze kurze Haare, Vollbart, ca. 40 Jahre alt, dunkel gekleidet 2.) männlich, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, schwarze Pudelmütze, schwarze Haare, ca.40 Jahre alt, dunkel gekleidet

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell