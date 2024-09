Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Nordfriesland - Polizei sucht Zeugen nach mehreren Ladendiebstählen in Husum, Bredstedt und Breklum

Nordfriesland (ots)

Am Montag (16.09.2024) kam es in Husum, Bredstedt und Breklum zu mehreren Ladendiebstählen durch eine vierköpfige Gruppe. Die Beschuldigten konnten durch die Polizei im späteren Verlauf festgestellt werden. Die Polizeistation Bredstedt hat die Ermittlungen wegen bandenmäßigen Diebstahls aufgenommen und sucht nach Zeugen der Vorfälle.

Zunächst wurden gegen 10:50 Uhr in einem Supermarkt in der Flensburger Chaussee in Husum mehrere Zigarettenschachteln entwendet. Da sich ein Zeuge der Tat beim Personal meldete, fiel der Diebstahl schnell auf. Die vier männlichen Täter hatten sich zwar bereits entfernt, es lag aber eine Beschreibung des Pkw der Gruppe vor.

Anschließend kam es zu zwei versuchten Diebstählen bei Supermärkten in der Nordhusumer Straße in Husum und der Husumer Straße in Bredstedt. Die Märkte waren jedoch nach der ersten Tat bereits durch einen Regionalleiter der Supermarktkette vorgewarnt worden und konnten durch aufmerksames Auftreten der Mitarbeiter weiteren Taten vorbeugen.

Danach betrat die Gruppe noch einen weiteren Supermarkt in der Husumer Straße in Breklum. In wie weit es auch dort zu einer weiteren Tat gekommen ist, wird derzeit noch geprüft.

Die mittlerweile alarmierte Polizei konnte die vier Tatverdächtigen gegen 11:30 Uhr in Breklum feststellen und kontrollieren. Hierbei wurden diverse Zigarettenschachteln und E-Zigaretten (Gesamtwert im mittleren dreistelligen Bereich) aufgefunden. Der Fahrer des Fahrzeuges verfügte zudem über keine gültige Fahrerlaubnis.

Zeugen der Taten, insbesondere der Zeuge des Diebstahls in der Flensburger Chaussee in Husum, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04671 - 4044 900 mit der Polizei in Bredstedt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell