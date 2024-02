Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Artern (ots)

Am Montagmorgen ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall, der sich im Kyffhäuserkreis ereignete, tödlich verletzt worden. Der 58-Jährige befand sich im Rahmen von Arbeiten in der Baugrube einer Baustelle, als er aus bisher ungeklärter Ursache durch ein Betonteil, welches in die Grube hinabgelassen werden sollte, tödlich verletzt wurde. Wie es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Kriminalpolizei und das Landesamt für Verbraucherschutz nahmen vor Ort die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell