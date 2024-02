LPI-NDH: Diebstahl aus Packstation

Nordhausen (ots) - Zwei Verletzte und Sachschaden von 15000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntag, gegen 18.40 Uhr, in Nordhausen ereignete. Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr die Oskar-Cohn-Straße und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich zur Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Bochumer Straße zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Auto einer 40-Jährigen, ...

