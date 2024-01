POL-LB: K1653/Rutesheim: 83-jährige Renault-Lenkerin kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots) - Eine 19 Jahre alte Opel-Lenkerin war am Donnerstag (18.01.2024), gegen 07:55 Uhr auf der Stuttgarter Straße (B27) in Richtung Buchzentrum in Bietigheim-Bissingen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache touchierte sie während der Fahrt mit ihrem rechten Außenspiegel ein neben ihr in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug. Mutmaßlich, da der Fahrer dieses Pkws den Zusammenstoß nicht bemerkte, fuhr er ...

