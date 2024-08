Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vandalismus - Unfallflucht - Kastenwagen verliert Fahrzeugteil

Aalen (ots)

Wört: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Montag um 7:40 Uhr die L2385 von Regelsweiler in Richtung Wört. Nachdem er das Rechtsfahrgebot nicht einhielt, musste ein entgegenkommender 48-jähriger Ford-Lenker nach rechts ausweichen. In der Folge kam der Ford von der Fahrbahn ab. Der 48-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugen des Unfalls, die Angaben zu dem unfallflüchtigen Fahrer machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07961 9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Kastenwagen verliert Fahrzeugteil

Am frühen Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr befuhr ein 43-jähriger PKW-Lenker die B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe der Ausfahrt Schwäbisch Gmünd West, löste sich plötzlich an einem vorausfahrenden Renault Kastenwagen ein Fahrzeugteil und beschädigte das Fahrzeug des 43-Jährigen. Die Polizei Schwäbisch Gmünd sucht Zeugen des Vorfalls, die eventuell Angaben zu dem Renault, an welchem vermutlich HN-Kennzeichen montiert waren, geben können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Vandalismus

Auf dem Friedhof in der Pfarrer-Hieber-Straße wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen an einer Gedenkstatue die Bepflanzung herausgerissen, eine Granitplatte zerbrochen und die Statue wurde an zwei unterschiedlichen Stellen angesengt. Zudem wurde ein gläsernes Grablicht zerstört und auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine dort aufgestellte Gipsfigur zerbrochen. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 42454 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell