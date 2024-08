Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Roller entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Roller entwendet

Ein Yamaha Roller Neos 50 wurde am Sonntag zwischen 12:37 Uhr und 19.50 Uhr entwendet. Der Roller stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz am Campingplatz des Sonnenbachsees. Hinwiese auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Ellwangen: Einbruch

Über ein gekipptes Fenster stieg ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Wohnung in der Peutinger Straße ein und entwendete dort aus einem Geldbeutel einen Bargeldbetrag in Höhe von etwa 600 Euro. Der Einbruch muss am Sonntag zwischen 2 Uhr und 8:30 Uhr erfolgt sein. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Gschwend: Motorradfahrerin stürzt

Am Sonntag gegen 17.25 Uhr befuhr eine 24-jährige Fahrerin eines BMW Motorrades die L1080 zwischen Dinglesmad und Ziegelhütte. Im Bereich von Hugenbeckenreute kam die Fahrerin in einer engen Rechtskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 16-jähriger Lenker eines Piaggio Kleinkraftrades befuhr am Sonntagmittag die Kaiserbergstraße. Aufgrund einer Unebenheit der Fahrbahn kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei wurde der junge Fahrer leicht verletzt. An seinem Krad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fußgänger angefahren

Die Polizei Schwäbisch Gmünd sucht Zeugen für einen Unfall am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr in der Buchstraße. Ein 21-jähriger Mann soll dort an einer Fußgängerfurt die Straße überquert und von einem Auto - aus Richtung Innenstadt heranfahrenden - erfasst worden sein. Der Mann sei daraufhin gestürzt und habe sich leicht verletzte. Der Autofahrer habe sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell