POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung ann PKW, Einbrüche, Unfälle, Unfallfluchten, Feuerwehreinsatz, Streitigkeiten

Weinstadt-Schnait: Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum von Samstagnacht, 23:00 Uhr und Sonntagmorgen, 09:00 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter die Heckklappe und den hinteren rechten Kotflügel eines Daimler-Benz in der Brunnenstraße. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Beinstein: Wohnungseinbruch

Über ein gekipptes Fenster im ersten Obergeschoss verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 22.08.2024, 17:30 Uhr bis 24.08.2024, 09:00 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schorndorfer Straße. Entwendet wurden Schmuck und Münzen im unteren fünfstelligen Wert. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter 07361 580-0 entgegen.

Korb: Vorfahrt missachtet - Rollerfahrer verletzt

Eine 30-jährige Ford-Fahrerin missachtete am Freitagabend gegen 18:35 Uhr die Vorfahrt eines 40-jährigen Rollerfahrers an der Kreuzung Brühlstraße/Brunnenstraße. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Rollerfahrer stürzte und leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, am Ford in Höhe von ca. 3.000 Euro, am Roller in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Weinstadt-Großheppach: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrer stieß am 23.08.2024 im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 14:45 Uhr beim rückwärts Ausparken gegen einen geparkten Toyota, an welchem ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstand. Anschließend entfernte er sich Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer am Freitagnachmittag im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 15:45 Uhr einen in der Ruhrstraße geparkten Renault Megane und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Am Renault entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen sucht das Polizeirevier Waiblingen, Rufnummer: 07151 950422.

Winnenden: Unfallflucht auf Parkplatz

Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte am Samstagvormittag zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr einen VW Tiguan, welcher auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schorndorfer Straße geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach unerlaubt. Am VW entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden, 07195 6940, entgegen.

Weinstadt-Strümpfelbach: alkoholisierter Radfahrer stürzt in den Weinbergen

Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer einen Feldweg in den Weinbergen oberhalb der Endersbacher Kelter. Dort gelangte er mit seinem Vorderrad in einen Ablaufschacht und stürzte, wobei er leicht verletzt wurde. Wie sich herausstellte, war der Radfahrer alkoholisiert. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Backnang: Feuerwehreinsatz in Pflegeheim

Die örtliche Feuerwehr war am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften in einem Pflegeheim in der Straße Staigacker im Einsatz. Dort löste in einer Küche die Brandmeldeanlage aus. Festzustellen war dort, dass der Alarm durch angebranntes Essen ausgelöst wurde und es zu keinem offenen Feuer kam. Es wurde niemand verletzt.

Fellbach: Streitigkeiten

Der Polizei wurde am Montag gegen 1 Uhr von Zeugen mitgeteilt, dass es im Rubensweg zwischen mehreren Personen zu Streitigkeiten gekommen sei. Den Wahrnehmungen zufolge seien auch einige dieser Personen mit einem Messer bewaffnet gewesen. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei hatten sich alle beteiligte Personen entfernt. Mutmaßlich wurde mindestens einer dieser Personen verletzt. Diese Person suchte offenbar nach dem Geschehen in einer Tankstelle in der Schorndorfer Straße Schutz, entfernte sich aber wieder, nachdem die Polizei hinzugerufen wurde. Letztlich konnte von der Polizei keine Tatbeteiligte mehr angetroffen werden. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: In Gasthaus eingebrochen

Unbekannte Einbrecher drangen am Samstag in der Hofener Straße in ein Gasthaus ein. Im dortigen Schankraum wurden zwei Automaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Winterbach: Unfallflucht

In der Schorndorfer Straße in Weiler ereignete sich am Samstag gegen 22 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer streifte einen dort parkenden Pkw Mercedes und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne den Vorfall zu melden. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

