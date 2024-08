Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Werkzeuge aus Gartenhütte gestohlen

Lippe (ots)

In der Zeit vom 22.08.2024 bis zum Freitagabend, 19:30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in eine verschlossene Gartenhütte an der Straße Am Alten Teich ein. Aus der Hütte nahmen die Täter eine Bosch Stichsäge, eine Makita Akkuflex, einen Makita Akkubohrer, eine Makita Flex und andere Werkzeuge mit. Es entstand ein Schaden von geschätzt 4000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

