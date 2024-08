Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Verkehrsunfall in Kreuzungsbereich.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Detmolder Straße/Pivitsheider Straße ereignete sich am Donnerstagabend (22.08.2024) ein Verkehrsunfall. Gegen 18 Uhr fuhr ein 43-Jähriger aus Detmold mit seinem Mercedes Benz C 200 auf der Lageschen Straße in Richtung Lage und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Pivitsheider Straße abzubiegen. Dabei übersah er augenscheinlich einen Peugeot 206, der von einer 31-Jährigen aus Detmold gesteuert wurde, die vorfahrtberechtigt auf der Detmolder Straße in Richtung Detmold unterwegs war. Beide Autos stießen auf der Kreuzung zusammen. Die Peugeot-Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro. Die Kreuzung blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis circa 20.30 Uhr komplett gesperrt.

