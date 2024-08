POL-LIP: Detmold. Unklarer Unfallhergang - Zeugen zu Fahrerflucht gesucht.

Lippe (ots) - In der Langen Straße im Bereich des Marktplatzes kam es am Freitagmorgen (23.08.2024) gegen 3.40 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Tabak- und Zeitschriftenladen. Zwei unbekannte Täter rammten mit dem Heck eines dunklen Fahrzeugs der Marke VW die Glas-Eingangstür des Ladens auf und verschafften sich so gewaltsam Zugang zum Geschäft. Sie ...

