POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand in Mutterstadt

Speyer (ots) - Am Freitagmorgen gegen 08:15 Uhr kam es in der Speyerer Innenstadt zu einer Verkehrsgefährdung, bei welcher ein 58-Jähriger einen 40-Jährigen von dessen E-Scooter schubste, wodurch sich der Geschädigte leicht am rechten Knöchel verletzte. Zudem wurde dessen Handydisplay beim Sturz beschädigt. Der Tatverdächtig konnte im Nachhinein ermittelt werden und machte keine Angaben vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle ...

