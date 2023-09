POL-OG: Rastatt - Kollision beim Fahrspurwechsel

Biberach (ots) - Auf dem Friedhof in Biberach machten sich in den letzten beiden Nächten bislang unbekannte Täter aus nicht geklärten Gründen an einem Grab zu schaffen. Hierbei wurden auch Gegenstände weggenommen und umgestellt. Es entstand geringer Sachschaden. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach haben Ermittlungen wegen Verdachts der Störung der Totenruhe aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Rufnummer, 07835 54749-0. /ag Rückfragen bitte an: ...

