Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mit Fahrzeug Tür gerammt - Zigaretten bei Einbruchsdiebstahl gestohlen.

Lippe (ots)

In der Langen Straße im Bereich des Marktplatzes kam es am Freitagmorgen (23.08.2024) gegen 3.40 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Tabak- und Zeitschriftenladen. Zwei unbekannte Täter rammten mit dem Heck eines dunklen Fahrzeugs der Marke VW die Glas-Eingangstür des Ladens auf und verschafften sich so gewaltsam Zugang zum Geschäft. Sie entwendeten diverse Zigarettenschachteln aus dem Verkaufsraum und flüchteten anschließend mit ihrem VW in Richtung Schülerstraße. Eine genaue Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell