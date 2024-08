POL-LIP: Dörentrup. Mähroboter in Freibad beschädigt - Gemeinde lobt Belohnung für Hinweise aus.

Lippe (ots) - Auf der Nordstraße in Horn kam es am Mittwochabend (21.08.2024) zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 45-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg fuhr gegen 18 Uhr mit seinem KIA in Richtung Horn-Bad Meinberg. Nach ersten Erkenntnissen kam er augenscheinlich aufgrund eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei in ...

mehr