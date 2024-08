Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Am Steuer eingeschlafen und Unfall mit hohem Sachschaden verursacht.

Lippe (ots)

Auf der Nordstraße in Horn kam es am Mittwochabend (21.08.2024) zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 45-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg fuhr gegen 18 Uhr mit seinem KIA in Richtung Horn-Bad Meinberg. Nach ersten Erkenntnissen kam er augenscheinlich aufgrund eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei in einer Parkbucht abgestellten Autos. Sowohl am Kia, als auch am geparkten Audi A4 und Mitsubishi Outlander entstand Sachschaden, insgesamt in einer geschätzten Höhe von 34.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Führerschein des 45-Jährigen wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Gefährdung im Straßenverkehr aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell