Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Junger Motorradfahrer verliert Kontrolle über seine Maschine.

Lippe (ots)

Auf der L 964 kam es am Mittwochnachmittag (21.08.2024) gegen 17 Uhr zu einem Alleinunfall eines jungen Motorradfahrers. Der 18-Jährige aus Lemgo war mit seiner Honda GLR 125 von Alverdissen in Richtung Humfeld unterwegs, als sein Hinterrad in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache wegrutschte und er die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er kam nach rechts von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. An der Honda entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

