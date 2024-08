Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mann geschlagen und beraubt.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (20.08.2024) gegen 5.45 Uhr ereignete sich ein Raub im Bereich der Unterführung Paulinenstraße/Ecke Industriestraße. Ein 40-Jähriger war zu Fuß aus Richtung Kronenplatz kommend in Richtung Bahnhof unterwegs. Er traf auf eine Gruppe von vier Personen, die ihn ansprachen und nach einer Zigarette fragten. Er verneinte dies, ging weiter und wurde plötzlich von hinten auf den Kopf geschlagen, so dass er auf die Straße stürzte. Die Unbekannten traten weiterhin auf ihn ein, raubten seinen Rucksack samt u. a. Bargeld und Handy und flüchteten in unbekannte Richtung. Der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte 40-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei aus der flüchtigen Gruppe konnten wie folgt beschrieben werden: Eine Person habe eine weiße Cappy, einen dunklen Hoodie-Pullover, eine helle Jeans und blaue Nike-Turnschuhe getragen. Eine weitere Person war mit einer weiten Hose, grünen Nike-Turnschuhen und ebenfalls mit einer weißen Cappy bekleidet. Wer Hinweise zum Raub geben kann, setzt sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell